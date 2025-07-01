Нападники на Андрія Кориневича не з’явилися на суд через “військове завдання”

Двоє військовослужбовців 3-ї ОШБр, підозрюваних у нападі на майора “Азову” Андрія Кориневича, не з’явилися на судове засідання у Франківську 30 червня, пославшись на виконання бойового завдання.

Про це Галці повідомили у пресцентрі “Азову”.

У міському суді Івано-Франківська мали обрати запобіжний захід Семену Клоку та Василю Бондаренку — військовослужбовцям 3-ї окремої штурмової бригади ЗСУ, підозрюваним у нападі на майора 12-ї бригади спеціального призначення “Азов” Андрія Кориневича (позивний “Корінь”).

Підозрювані не з’явилися на засідання, пояснивши це виконанням військового завдання. У результаті суд переніс засідання на невизначений термін та направив запит до Військової служби правопорядку для перевірки правдивості наданої підозрюваними інформації.

Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону повідомила про підозру учасникам нападу за фактом хуліганства, вчиненого за попередньою змовою групою осіб із застосуванням предмета, спеціально пристосованого для нанесення тілесних ушкоджень (ч. 4 ст. 296 КК України).

Максимальний строк покарання становить до 7 років позбавлення волі. Прокуратура також встановлює можливу причетність інших осіб до вчинення злочину та з’ясовує мету нападу.​​​​​​​​​​​​​​​​

Що відомо про побиття військовослужбовця Андрія Кориневича

Увечері 13 червня 2025 року в Івано-Франківську двоє невідомих напали на військовослужбовця Андрія Кориневича та втекли. Бійця доставили до обласної клінічної лікарні.

Нападники використовували телескопічні палиці та газовий балон. У результаті потерпілий отримав хімічні опіки очей, садна на колінах, передпліччі.

Андрій Кориневич вважає, що замах на нього був спланованим. Двоє кривдників у масках чекали на бійця у дворі будинку.

23 червня військовослужбовець “Азову” оприлюднив імена нападників. За його словами, це — військові 3 окремої штурмової бригади.

За його словами, напад на нього організували четверо бійців, яких пов’язують з Андрієм Білецьким — командиром 3 армійського корпусу. Двоє з них “азовця” побили, один чекав нападників в авто, четвертий перебував з ними на квартирі. За день до побиття він виїхав за кордон. Нападники притягалися до кримінальної відповідальності. Двох кривдників Андрій Кориневич знає особисто — воював з ними під час АТО.

12 бригада спеціального призначення “Азов” Національної гвардії України засудила напад на військовослужбовця Андрія Кориневича в Івано-Франківську та закликала поліцейських якнайшвидше притягнути винних до відповідальності.

Слідчі оголосили підозри двом військовим за напад Андрія Кориневича. За інформацією слідства, до злочину причетні двоє чоловіків віком 25 та 24 роки. Їхнє місце перебування ідентифікували. Військовослужбовцям повідомили про підозри за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України — хуліганство, вчинене групою людей із застосуванням предметів, заздалегідь заготовлених для нанесення тілесних ушкоджень.

Що відомо про Андрія Кориневича

Андрій Кориневич на позивний Корінь — родом зі Стрия, що на Львівщині. У січні 2015 року чоловік мобілізувався у військо — пішов служити в бригаду “Азов”. З 2015 по 2022 рік Андрій Кориневич боронив Красногорівку, Мар’їнку, брав участь у боях на Світлодарській дузі, неподалік Бахмута. Під час повномасштабного вторгнення РФ боронив Маріуполь.

З “Азовсталі” Андрій Кориневич потрапив у російський полон, був в Оленівці. Через чотири місяці його звільнили. Після повернення з російської неволі, лікування та реабілітації — 1 січня 2023 року — “Корінь” знову повернувся на військову службу в “Азов”. Зокрема, у травні 2023 року брав участь у контрнаступі на Оріхівському напрямку.

З травня 2024 року Андрій Кориневич займається рекрутингом в Івано-Франківській області.