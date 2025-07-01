Івано-Франківщина серед лідерів за витратами на безпілотники

У першому кварталі 2025 року місцеві органи влади по всій Україні активно допомагали Силам оборони, закуповуючи безпілотні літальні апарати (БПЛА).
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Загальна сума укладених договорів на придбання дронів за цей період становить сотні мільйонів гривень, пише Правда.
Серед регіонів Івано-Франківська область посіла третє місце за обсягами таких закупівель.
Згідно з даними, оприлюдненими UA War Infographics, громади Прикарпаття спрямували на придбання БПЛА 85,2 мільйона гривень. Це одна з найбільших сум серед усіх областей України.
Для порівняння, найактивніше кошти на дрони спрямовували в Запорізькій області — 471,6 мільйона гривень, у Кіровоградській — 128,9 мільйона гривень, а також у Полтавській — 81,7 мільйона гривень.
Більше даних — на інфографіці:
Примітка: зазначені дані, надані джерелом “Армія PRO”, частково відображають обсяги закупівель, оскільки не всі угоди публікуються. Водночас ці цифри демонструють широку підтримку українських захисників з боку місцевого самоврядування.