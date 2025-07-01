На Івано-Франківщині 1 та 2 липня тимчасово не надаватимуть послуги з оформлення паспортів

1 та 2 липня 2025 року на Івано-Франківщині призупинять надання адміністративних послуг з оформлення та видачі паспортів. Державна міграційна служба тимчасово проводитиме технічні роботи.

Про це повідомили на Facebook-сторінці відомства у Львівській та Івано-Франківській областях.

Послуги з оформлення та видачі паспортів тимчасово не надаватимуть у територіальних підрозділах ДМС Львівської та Івано-Франківської областей, фронт-офісах паспортного сервісу державного підприємства “Документ”, а також у центрах надання адміністративних послуг.

“Упродовж дводенної паузи здійснюватимуться технічні налаштування телекомунікаційної мережі та системи цифрового зв’язку, інші організаційні та технологічні заходи для забезпечення стабільної роботи новоствореного Західного міжрегіонального управління Державної міграційної служби України”, — йдеться у дописі.

У ДМС зазначили, що 3 липня планують відновити прийом громадян.