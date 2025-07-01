21-річний франківець заплатив за «турпакет» 1 2тисяч доларів, але його затримали прикордонники

Оперативники Чопського прикордонного загону спільно зі співробітниками УСР та Нацполіції викрили ще одну спробу незаконного переправлення осіб призовного віку через державний кордон.

Бажаючих залишити територію України знаходили через спільних знайомих або за допомогою соцмереж. Зокрема, цього разу «клієнтом» переправників став 21-річний житель Івано-Франківської області.

Чоловіка зустріли у визначеному місці та доставили автомобілем одного з пособників у район населеного пункту Княгиня. Звідти у супроводі провідника він мав дістатися кордону зі Словаччиною. Такий «турпакет» коштував йому 12000 доларів США.

Правопорушників зупинили за кілометр від держрубежу після передачі «клієнтом» обумовленої суми пособникам організатора схеми. Під час огляду місця події правоохоронці вилучили речові докази у справі: автомобіль, яким здійснювали доставку, 12 000 тисяч доларів США тощо.

Доставщика затримали в порядку ст.208 КПК України. Йому повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за ст.332 ККУта обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном 60 діб з можливістю внесення застави в розмірі 151400 грн. Іншого пособника затримали в адміністративному порядку за злісну непокору законному розпорядженню прикордонного наряду.