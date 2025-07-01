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В Івано-Франківську виникла пожежа господарської будівлі

Автор: Оксана Марушкевич
01/07/2025 15:40
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ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
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1 липня  о 13:32 на лінію 101 надійшло повідомлення про пожежу господарської будівлі на одній із вулиць міста Івано-Франківськ.

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Про це повідомляє ДСНС області.

До місця виклику оперативно прибули пожежні підрозділи та в найкоротші терміни ліквідували пожежу площею 60 м.кв.

Постраждалих на місці події немає.

Причину пожежі встановлюють фахівці.