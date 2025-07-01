Городенківська громада віддала шану воїну Хрунику Володимиру

Сьогодні мешканці Городенківської громади на колінах зустріли нашого захисника Володимира Хруника, мешканця села Поточище, який загинув, захищаючи Україну від російського агресора.

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Повідомляє Городенківська міська рада

Біля каплиці Покрови Пресвятої Богородиці “Всіх Воїнів” міста Городенка священнослужителі громади відправили поминальну панахиду за покійним воїном.