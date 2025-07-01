Городенківська громада віддала шану воїну Хрунику Володимиру

Сьогодні мешканці Городенківської громади на колінах зустріли нашого захисника Володимира Хруника, мешканця села Поточище, який загинув, захищаючи Україну від російського агресора.
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Повідомляє Городенківська міська рада
Біля каплиці Покрови Пресвятої Богородиці “Всіх Воїнів” міста Городенка священнослужителі громади відправили поминальну панахиду за покійним воїном.
“У скорботі та молитві низько схиляємо голови, вшановуючи пам’ять вірного сина України.
Нехай душа покійного знайде вічний спокій, а Господь прийме до Царства Небесного”, – йдеться у дописі.