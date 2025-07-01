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Вшанування загиблого героя, церемонія прощання біля каплиці.
Диван на коліщатках в темній вітальні

Городенківська громада віддала шану воїну Хрунику Володимиру

Автор: Оксана Марушкевич
01/07/2025 15:58
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Сьогодні мешканці Городенківської громади на колінах зустріли нашого захисника Володимира Хруника, мешканця села Поточище, який загинув, захищаючи Україну від російського агресора.

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Повідомляє Городенківська міська рада 

Біля каплиці Покрови Пресвятої Богородиці “Всіх Воїнів” міста Городенка священнослужителі громади відправили поминальну панахиду за покійним воїном.

“У скорботі та молитві низько схиляємо голови, вшановуючи пам’ять вірного сина України.

Нехай душа покійного знайде вічний спокій, а Господь прийме до Царства Небесного”, – йдеться у дописі.

Церемонія вшанування загиблого воїна в Україні.
Люди на церемонії прощання під відкритим небом.
Військовий похорон біля церкви, люди в скорботі.
Люди збираються на вулиці біля квітів і лави.
Прощання з солдатом біля церкви під прапором України.
Похорон з українським прапором, люди в скорботі.
Група людей на вулиці, сонячний день.
Люди на колінах перед похоронним кортежем на вулиці.
Люди на колінах на вулиці в сонячний день.