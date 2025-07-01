В Німеччині знайшли мертвими українку та її півторарічну доньку

У німецькому місті Дорстен на лісовій доріжці знайшли мертвою 32-річну жінку та її дитину, якій було 1 рік і 7 місяців.

Про це повідомляє видання ntv.

Відомо, що смерть жінки та дитини сталася внаслідок насильницьких дій. Підозрюваним у цьому став 16-річний українець, який мешкає у Дорстені. Саме він звернувся до поліції та визнав свою провину.

За інформацією поліції Реклінгхаузена та прокуратури міста Ессен, юнак прийшов на місце події ввечері неділі і зізнався у скоєному. Загибла жінка була громадянкою України.

Тіла знайшла випадкова свідок близько 6-ї ранку в неділю. Спочатку вона подумала, що жінка просто спить, але коли викликала поліцію, то в сусідніх кущах було виявлено і тіло дитини.

Поліція від самого початку розглядала цей випадок як насильницький злочин. Надходило багато свідчень очевидців, але точні обставини інциденту ще встановлюють. Речниця поліції повідомила, що розтин тіл планують провести протягом дня, після чого стануть відомі деталі про характер травм і точну причину смерті.

Наразі правоохоронці також перевіряють, чи пов’язаний цей випадок з іншим інцидентом, що стався кілька днів тому в тому ж районі. 26 червня на лісовій доріжці напали на 40-річну жінку, яка йшла з однорічною дитиною до лісового кладовища. Нападники намагалися відібрати у неї сумку та втекли на автомобілі, забравши її сережки. Офіційно підтверджено, що наразі немає конкретних доказів зв’язку між цими двома випадками.