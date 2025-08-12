У Франківську комунальне підприємство планує виробляти макарони для дитсадків

КП “Франківськ АГРО” планує розширювати аграрну діяльність і вперше розпочне виробництво макаронних виробів, а продукцію використовуватимуть для забезпечення міських дошкільних закладів.

Реклама: Місцеві пропозиції Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.” “BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир. НА САЙТ(067)343-64-24

Про це інформує Галка з посиланням на мера Руслана Марцінківа в етері на “Західному полюсі”.

Комунальне підприємство вирощує пшеницю, гречку, сою, ріпак та соняшник. За словами мера, зернові культури використають для внутрішнього забезпечення міських дитячих садків.

“Збираємо врожай та працюємо над розширенням земельного банку. Наразі маємо близько 300 га, але плануємо збільшити площі до 500 га. Цього року вперше розпочали виробництво макаронних виробів для дошкільних закладів”, – зазначив Марцінків.

Він додає, що це дозволяє забезпечити продуктами власного виробництва дитячі установи міста.

Підприємство очолює ветеран війни Віталій Крушельницький, який після отриманого поранення та повернення з фронту включився у розвиток аграрного напряму.

Цього року на підприємстві вперше розпочали роботи на лісових землях, переданих обласною радою.