ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Командна підтримка, руки в кулаках разом
Диван на коліщатках в темній вітальні

На Прикарпатті запустили обласний флешмоб до Дня молоді

Автор: Уляна Роднюк
12/08/2025 12:55
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
Будівництво шостого етапу в житловому районі.
Знижки до 200000 грн на квартири від благо
Азов
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

У Міжнародний день молоді, 12 серпня, очільниця Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук закликала молодь Прикарпаття долучитися до обласного флешмобу «Молодь тут».

Реклама: Місцеві пропозиції
Ціни на лазерну епіляцію у Києві
Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно

Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності!

НА САЙТ068-777-03-41

Пише Правда.ІФ з посиланням на Фіртку

У своєму відеозверненні посадовиця наголосила, що сьогоднішній день — для тих, хто мріє і діє, хто не чекає кращих часів, а творить їх самостійно.

«На Прикарпатті маємо неймовірне покоління молодих людей: волонтерів, військових, підприємців, митців, освітян та громадських активістів», — зазначила Онищук.

Посадовиця запросила молодь публікувати фото та відео з хештегом #МолодьТут, ділитися своїми історіями про життя, мотивацію та самореалізацію у громадах регіону.

«Це буде наша спільна відповідь на виклики сьогодення. Ми різні, але об’єднані метою побудувати сильну, незалежну європейську державу. Молодь Прикарпаття — це наша надія та сила», — підкреслила очільниця ОВА.