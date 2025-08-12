На Прикарпатті запустили обласний флешмоб до Дня молоді

У Міжнародний день молоді, 12 серпня, очільниця Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук закликала молодь Прикарпаття долучитися до обласного флешмобу «Молодь тут».
Пише Правда.ІФ з посиланням на Фіртку
У своєму відеозверненні посадовиця наголосила, що сьогоднішній день — для тих, хто мріє і діє, хто не чекає кращих часів, а творить їх самостійно.
«На Прикарпатті маємо неймовірне покоління молодих людей: волонтерів, військових, підприємців, митців, освітян та громадських активістів», — зазначила Онищук.
Посадовиця запросила молодь публікувати фото та відео з хештегом #МолодьТут, ділитися своїми історіями про життя, мотивацію та самореалізацію у громадах регіону.
«Це буде наша спільна відповідь на виклики сьогодення. Ми різні, але об’єднані метою побудувати сильну, незалежну європейську державу. Молодь Прикарпаття — це наша надія та сила», — підкреслила очільниця ОВА.