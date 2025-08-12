На Прикарпатті запустили обласний флешмоб до Дня молоді

У Міжнародний день молоді, 12 серпня, очільниця Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук закликала молодь Прикарпаття долучитися до обласного флешмобу «Молодь тут».

Пише Правда.ІФ з посиланням на Фіртку

У своєму відеозверненні посадовиця наголосила, що сьогоднішній день — для тих, хто мріє і діє, хто не чекає кращих часів, а творить їх самостійно.

«На Прикарпатті маємо неймовірне покоління молодих людей: волонтерів, військових, підприємців, митців, освітян та громадських активістів», — зазначила Онищук.

Посадовиця запросила молодь публікувати фото та відео з хештегом #МолодьТут, ділитися своїми історіями про життя, мотивацію та самореалізацію у громадах регіону.