Глава УГКЦ передав у Гошівський монастир мощі двох святих 

Глава УГКЦ блаженніший Святослав Шевчук здійснив візит у Гошівський монастир Згромадження сестер Пресвятої родини.
Під час відвідин передав обителі мощі двох мучениць, пише Правда з посиланням на сайт УГКЦ.
На Літургії в монастирському храмі із Главою Церкви співслужили владика Володимир Війтишин, архиєпископ і митрополит Івано-Франківський, і владика Микола Семенишин, єпископ-помічник Івано-Франківської архиєпархії.
Під час відвідин Святослав Шевчук передав обителі мощі рівноапостольної первомучениці Теклі та мучениці Сусанни.
«Теклю ми величаємо як рівноапостольну, тому що вона була співпрацівницею апостола Павла. І називаємо її первомученицею, тому що вона була першою жінкою, яка віддала життя і загинула мученицькою смертю за Христа», — зазначив глава УГКЦ.