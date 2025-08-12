Глава УГКЦ передав у Гошівський монастир мощі двох святих 

Глава УГКЦ блаженніший Святослав Шевчук здійснив візит у Гошівський монастир Згромадження сестер Пресвятої родини.

Під час відвідин передав обителі мощі двох мучениць, пише Правда з посиланням на сайт УГКЦ.

На Літургії в монастирському храмі із Главою Церкви співслужили владика Володимир Війтишин, архиєпископ і митрополит Івано-Франківський, і владика Микола Семенишин, єпископ-помічник Івано-Франківської архиєпархії.

Під час відвідин Святослав Шевчук передав обителі мощі рівноапостольної первомучениці Теклі та мучениці Сусанни.