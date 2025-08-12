ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Глава УГКЦ передав у Гошівський монастир мощі двох святих 
Автор: Олег Мамчур
12/08/2025 12:29
Глава УГКЦ блаженніший Святослав Шевчук здійснив візит у Гошівський монастир Згромадження сестер Пресвятої родини.

Під час відвідин передав обителі мощі двох мучениць, пише Правда з посиланням на сайт УГКЦ.

На Літургії в монастирському храмі із Главою Церкви співслужили владика Володимир Війтишин, архиєпископ і митрополит Івано-Франківський, і владика Микола Семенишин, єпископ-помічник Івано-Франківської архиєпархії.

Під час відвідин Святослав Шевчук передав обителі мощі рівноапостольної первомучениці Теклі та мучениці Сусанни.

«Теклю ми величаємо як рівноапостольну, тому що вона була співпрацівницею апостола Павла. І називаємо її первомученицею, тому що вона була першою жінкою, яка віддала життя і загинула мученицькою смертю за Христа», — зазначив глава УГКЦ.