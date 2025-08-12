Прикарпатські вогнеборці ліквідували пожежу на птахофабриці. ФОТО

12 серпня о 03:18 до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу будівлі птахофабрики в селі Гончарів Івано-Франківського району.

Пише Правда.ІФ з посиланням на ДСНС в області

На місце події негайно виїхали рятувальні підрозділи, які по прибуттю встановили, що сталося загорання крівлі будівлі птахофабрики, загальною площею 1500 кв.м.

Завдяки злагодженим та оперативним діям вогнеборців, пожежу вдалося локалізувати та ліквідувати без поширення на інші приміщення.

До ліквідації пожежі було залучено 32 рятувальники та 9 одиниць техніки, а також місцеву пожежну команду села Олеша та добровольців селища Обертин.

На пожежі постраждалих немає. Причину наразі встановлюють фахівці.