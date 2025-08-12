ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Пожежники гасять пожежу будівлі на тлі дерев
Диван на коліщатках в темній вітальні

Прикарпатські вогнеборці ліквідували пожежу на птахофабриці. ФОТО

Автор: Уляна Роднюк
12/08/2025 12:02
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
Знижки до 200000 грн на квартири від благо
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

12 серпня о 03:18 до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу будівлі птахофабрики в селі Гончарів Івано-Франківського району.

Реклама: Місцеві пропозиції
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
Альянс

Комфортне житло преміум класу в Івано-Франківську!

НА САЙТ(099) 116 72 28

Пише Правда.ІФ з посиланням на ДСНС в області

На місце події негайно виїхали рятувальні підрозділи, які по прибуттю встановили, що сталося загорання крівлі будівлі птахофабрики, загальною площею 1500 кв.м.

Завдяки злагодженим та оперативним діям вогнеборців, пожежу вдалося локалізувати та ліквідувати без поширення на інші приміщення.

До ліквідації пожежі було залучено 32 рятувальники та 9 одиниць техніки, а також місцеву пожежну команду села Олеша та добровольців селища Обертин.

На пожежі постраждалих немає. Причину наразі встановлюють фахівці.

Курячий фермерський будинок з годівницями та курями.
Пожежники гасять полум'я на задимленому полі.
Пожежники гасять вогонь на світанку
Пожежна машина біля згорілого складу на заході.
Пожежник гасить полум’я, пожежна команда працює.