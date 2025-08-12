У Болехові провели благодійний кінопоказ на підтримку захисників

До Міжнародного дня молоді старшокласники Болехівського ліцею долучилися до міських святкових заходів та організували благодійний перегляд кінофільму просто неба.

Пише Правда.ІФ з посилання на Інформатор

Для показу обрали документальну стрічку “Яремчук: Незрівнянний світ краси” режисера Артема Григоряна та продюсерів Марії Яремчук і Максима Сердюка. Фільм присвячений життю та творчості видатного українського співака Назарія Яремчука, його творчому шляху від тріумфу на конкурсі “Пісня-71” з легендарною “Червоною рутою” до гастролей на різних континентах. У стрічці використані унікальні особисті щоденники, спогади близьких і ексклюзивні хроніки, зокрема виступи в Чорнобилі та розповіді про трагічну загибель Володимира Івасюка.

Перед початком показу учасники та глядачі вшанували хвилиною мовчання пам’ять загиблих захисників і захисниць України. Під час заходу учні організували збір коштів на потреби Збройних сил України, довівши, що молоде покоління — активне, свідоме і готове діяти заради перемоги.

Благодійний кінопоказ у Болехові став прикладом того, як культурні ініціативи можуть поєднувати пам’ять про видатних постатей і допомогу тим, хто сьогодні творить історію України.