ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Четверо людей з великим металевим предметом.
Диван на коліщатках в темній вітальні

У Болехові провели благодійний кінопоказ на підтримку захисників

Автор: Уляна Роднюк
12/08/2025 11:49
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
Готелі Reikartz і контакти, Україна
ЖК Silver, старт продажу, вигідна ціна, сучасне планування.
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

До Міжнародного дня молоді старшокласники Болехівського ліцею долучилися до міських святкових заходів та організували благодійний перегляд кінофільму просто неба.

Реклама: Місцеві пропозиції
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
Альянс

Комфортне житло преміум класу в Івано-Франківську!

НА САЙТ(099) 116 72 28

Пише Правда.ІФ з посилання на Інформатор

Для показу обрали документальну стрічку “Яремчук: Незрівнянний світ краси” режисера Артема Григоряна та продюсерів Марії Яремчук і Максима Сердюка. Фільм присвячений життю та творчості видатного українського співака Назарія Яремчука, його творчому шляху від тріумфу на конкурсі “Пісня-71” з легендарною “Червоною рутою” до гастролей на різних континентах. У стрічці використані унікальні особисті щоденники, спогади близьких і ексклюзивні хроніки, зокрема виступи в Чорнобилі та розповіді про трагічну загибель Володимира Івасюка.

Перед початком показу учасники та глядачі вшанували хвилиною мовчання пам’ять загиблих захисників і захисниць України. Під час заходу учні організували збір коштів на потреби Збройних сил України, довівши, що молоде покоління — активне, свідоме і готове діяти заради перемоги.

Благодійний кінопоказ у Болехові став прикладом того, як культурні ініціативи можуть поєднувати пам’ять про видатних постатей і допомогу тим, хто сьогодні творить історію України.

Чорно-біла фотографія на вуличному екрану вночі
Група молодих людей відпочиває на вулиці
Відео з хвилиною мовчання на вулиці