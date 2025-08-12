Ранкова ДТП під Коломиєю: невідомий вдарив “Теслу” і втік. ФОТО

Автопригода сталася сьогодні вранці в Раківчику по трасі Н-10. Невідомий водій на авто вдарив Tesla й втік з місця події. Поліція розшукує винуватця ДТП.

За словами постраждалих, ДТП скоїв водій чорного легковика Caravan, пише Правда з посиланням на Інформатор Коломия.

Він перелаштувався з лівого в правий ряд, зачепив Tesla, але втік з місця ДТП. Tesla рухалась зі сторони Коломиї в Івано-Франківськ.

Поліція розшукує винуватця ДТП. Якщо в когось є і інформація про авто з пошкодженим правим боком (дверка або фара), надсилайте в поліцію або в Інформатор.