Ранкова ДТП під Коломиєю: невідомий вдарив "Теслу" і втік. ФОТО
Автор: Олег Мамчур
12/08/2025 11:25
Автопригода сталася сьогодні вранці в Раківчику по трасі Н-10. Невідомий водій на авто вдарив Tesla й втік з місця події. Поліція розшукує винуватця ДТП.

За словами постраждалих, ДТП скоїв водій чорного легковика Caravan, пише Правда з посиланням на Інформатор Коломия.

Він перелаштувався з лівого в правий ряд, зачепив Tesla, але втік з місця ДТП. Tesla рухалась зі сторони Коломиї в Івано-Франківськ.

Поліція розшукує винуватця ДТП. Якщо в когось є і інформація про авто з пошкодженим правим боком (дверка або фара), надсилайте в поліцію або в Інформатор.

Вдарив "Теслу" і втік: ранкова ДТП під Коломиєю 1
Вдарив "Теслу" і втік: ранкова ДТП під Коломиєю 2
Вдарив "Теслу" і втік: ранкова ДТП під Коломиєю 3