Росія вдарила по навчальному підрозділу Сухопутних військ ЗСУ, є загиблий та поранені

Вночi 12 серпня російські війська завдали ракетного удару по території одного з навчальних підрозділів Сухопутних військ Збройних Сил України. Внаслiдок атаки є загиблий та пораненi.

Про це повідомила пресслужба Сухопутних військ, пише Правда.

«Оповіщення особового складу було здійснено належним чином одразу після надходження сигналу «Ракетна небезпека». Попри вжиті заходи безпеки, під час переміщення до обладнаних укриттів та сховищ, група військовослужбовців потрапила в зону ураження касетних боєприпасів», – йдеться у повiдомленнi.

За інформацією, внаслідок атаки загинув один військовослужбовець, ще 11 отримали поранення різного ступеня тяжкості. Додатково 12 осіб звернулися по медичну допомогу зі скаргами на акубаротравму та гострий стрес.

На місці працюють екстрені служби, пораненим надається необхідна медична допомога.

У Сухопутних вiйськах зазначили, що триває постійна робота з обладнання навчальних центрів, полігонів та інших військових об’єктів надійними укриттями. Також впроваджуються додаткові заходи безпеки для захисту особового складу під час ракетних та повітряних атак противника.