Марцінків: Підтримка обдарованої молоді є інвестицією в розвиток міста

44 випускники ліцеїв і коледжів Івано-Фран­ківської міської громади, які цього навчального року склали на «відмінно» національний мультипредметний тест, отримуватимуть стипендії з місь­кого бюджету в розмірі від 5000 гривень за «200» балів до 15000 грн — за «600» балів. Загалом на 270 тисяч грн.

Про це пише Правда.іф.

Так, 15 тисяч грн отри­мають троє франківських випускниць, які під час тестування набрали максимальну кількість балів з трьох пред­метів.

Це — Анна Рибчак (математика, хімія та історія України) та Оле­ся Арламовська (українська та англійська мови, математика) з наукового ліцею ім. М. Сабата і Надія Урбась (українська та англійська мови, математика) з ліцею ім. Р. Шухевича.

По 10 тисяч грн місто випла­тить чотирьом випускникам, які набрали 400 балів із двох предметів: Дарині Гарват (українська та англійська мови), Вікторії Андрейко (українська мова та історія України), Анастасії Дубовицькій (історія України та англійська мова) — з наукового лі­цею ім. М. Сабата та Олександрові Мельниченку (українська мова і математика) — з наукового природничо-математичного ліцею ім. І. Пулюя.