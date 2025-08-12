Рік за ґратами проведе житель Калуша за напад на патрульних у комендантську годину

Калуський міськрайонний суд призначив рік ув’язнення уродженцю росії, який проживає у Калуші. Під час комендантської години чоловік відмовився надати документи патрульним, тікав та бризнув їм газовим балончиком в обличчя.

Про це йдеться у вироку суду від 7 серпня 2025 року.

За матеріалами суду, вночі 8 травня 2025 року на вулиці Коновальця в Калуші правоохоронці зупинили уродженця Республіки Комі, що вже мав судимості за крадіжки. Патрульні попросили чоловіка надати документи, що посвідчують особу, однак той відмовився та почав утікати.

Під час переслідування порушник поводився агресивно, нецензурно висловлювався на адресу військовослужбовців та бризнув в обличчя лейтенанта й молодшого сержанта аерозоль сльозогінної та дратівної дії. Його затримали.

Обвинувачений визнав свою провину, сказав, що шкодує про скоєне, і попросив суворо його не карати.

Суд визнав чоловіка винним за ч. 2 ст. 342 Кримінального кодексу України та призначив один рік позбавлення волі. До набрання вироку законної сили він перебуватиме під вартою.