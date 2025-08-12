Прокуратура зобов’язує Заболотівську селищну раду утворити уповноважений орган охорони культурної спадщини

Це зобов’язують прокурори Коломийської окружної прокуратури. Селище Заболотів унесено до Списку історичних населених місць України з датою заснування або першої писемної згадки – 1579 рік.

Пише Правда.ІФ з посиланням на Івано-Франківську обласну прокуратуру

Важливою архітектурною пам’яткою є костел Пресвятої Трійці, який має багату історію. Перший дерев’яний костел був збудований у 1605 році, але зруйнований під час турецько-татарських нападів. Сучасний мурований храм зведено у 1902 році, а освячено у 1909 році. Костел діючий та належить римо-католицькій громаді Заболотова.

Однак усупереч тому, що селище внесено до Списку історичних населених місць України, в порушення законодавства Заболотівська селищна рада не утворила уповноваженого органу у сфері охорони культурної спадщини.

Його відсутність унеможливлює контроль за станом збереження на території громади об’єктів культурної спадщини, а також створює передумову самовільної, хаотичної або неконтрольованої забудови історичного ареалу населеного пункту, руйнування пам’яток історії та культури й знищення історичної спадщини громади.

Наразі Івано-Франківським окружним адміністративним судом відкрито провадження у справі та призначено її до розгляду.