Якою буде погода на Івано-Франківщині 12 серпня

Автор: Оксана Марушкевич
12/08/2025 09:17
Синоптики прогнозують по місті Івано-Франківську та області 12 серпня 2025 року малохмарну погоду, без опадів, вночі та вранці слабкий туман.

Вітер південно-східний, 5-10 м/с, повідомляє Івано-Франківський обласний центр з гідрометеорології

Температура повітря

По місту: вночі 9-11°, вдень 25-27°.

По області: вночі 7-12°, вдень 22-27°.

У високогір’ї Карпат: вночі 5-10°, вдень 17-22°.

Медико-метеорологічні умови 1-го типу.

Видимість на автошляхах добра, в тумані 600-900м.