Якою буде погода на Івано-Франківщині 12 серпня

Синоптики прогнозують по місті Івано-Франківську та області 12 серпня 2025 року малохмарну погоду, без опадів, вночі та вранці слабкий туман.
Вітер південно-східний, 5-10 м/с, повідомляє Івано-Франківський обласний центр з гідрометеорології
Температура повітря
По місту: вночі 9-11°, вдень 25-27°.
По області: вночі 7-12°, вдень 22-27°.
У високогір’ї Карпат: вночі 5-10°, вдень 17-22°.
Медико-метеорологічні умови 1-го типу.
Видимість на автошляхах добра, в тумані 600-900м.