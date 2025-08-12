Інформаційний ресурс Правда.іф зібрав інформацію про те, чим цікавий сьогоднішній день: свята, ювілеї, події. Отож:
12 серпня – День молоді;
– 85 років виповнюється Володимиру Качкану (1940), академіку АН Вищої школи України, доктору філологічних наук, письменнику, поету, публіцисту, пресознавцю, літературознавцю, родом з с. Рибного Тисменицького району (нині Ямницької територіальної громади Івано-Франківського району);
– 70 років від дня народження Михайла Коломійця (1955-2010), краєзнавця, публіциста, журналіста, громадського діяча з м. Калуша (нині адміністративний центр Калуської територіальної громади Калуського району).
Рубрика виходить за підтримки Івано-Франківської обласної універсальної наукової бібліотеки імені І.Франка. Окрема подяка відділу краєзнавчої літератури.