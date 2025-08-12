ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Календар серпня 2025 з датами і днями тижня.
Диван на коліщатках в темній вітальні

Чим цікавий сьогоднішній день: свята, ювілеї, події

Автор: Любов Семанишин
12/08/2025 08:50
Азов
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

Інформаційний ресурс Правда.іф зібрав інформацію про те, чим цікавий сьогоднішній день: свята, ювілеї, події. Отож:

Реклама: Місцеві пропозиції
Ціни на лазерну епіляцію у Києві
Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно

Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності!

НА САЙТ068-777-03-41

12 серпня – День молоді;

– 85 років виповнюється Володимиру Качкану (1940), академіку АН Вищої школи України, доктору філологічних наук, письменнику, поету, публіцисту, пресознавцю, літературознавцю, родом з с. Рибного Тисменицького району (нині Ямницької територіальної громади Івано-Франківського району);

– 70 років від дня народження Михайла Коломійця (1955-2010), краєзнавця, публіциста, журналіста, громадського діяча з м. Калуша (нині адміністративний центр Калуської територіальної громади Калуського району).

Рубрика виходить за підтримки Івано-Франківської обласної універсальної наукової бібліотеки імені І.Франка. Окрема подяка відділу краєзнавчої літератури.