У Франківську за майже 24 мільйони гривень планують відремонтувати корпус інфекційної лікарні

В Івано-Франківську готуються до капітального ремонту корпусу № 5 та стерилізаційної зали КНП «Центр інфекційних захворювань Івано-Франківської обласної ради». Очікувана вартість робіт становить близько 24 млн грн.

Про це пише “Галка” з посиланням на Prozorro.

Тендер на виконання робіт оголосило КП “ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ “БУДІНВЕСТ”.

Орієнтовна вартість проєкту становить 23 994 184,40 гривень. Мінімальний крок зниження ціни на торгах – 119 970 гривень. Додамо, що виготовлення проєктно-кошторисної документації на даний об’єкт вартувало 698 000 гривень.

Основні роботи включають демонтаж існуючих конструкцій — перегородки, дверні та віконні блоки, підлоги та покрівлі. Після цього буде проведено мурування нових стін та перегородок, посилення конструкцій, встановлення нових вікон та дверей, а також повне облаштування підлог з гідро- та теплоізоляцією.

Зовнішні роботи включають утеплення фасадів. Внутрішні — улаштування підвісних стель, штукатурення, фарбування та облицювання плиткою. Також до завдань підрядника входить упорядкування території, зокрема мощення доріжок, та облаштування пандуса для маломобільних груп населення.

Подати тендерні пропозиції можна до 14 серпня 2025 року. Завершити роботи планують до 31 грудня 2026 року.