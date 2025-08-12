ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Окупанти втратили за минулу добу 980 осіб у живій силі та 26 артсистем

Автор: Оксана Марушкевич
12/08/2025 08:04
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.08.25, за даними Генерального штабу ЗСУ, орієнтовно склали:

  • особового складу / personnel – близько / about 1065220 (+980) осіб / persons
  • танків / tanks – 11098 (+5) од
  • бойових броньованих машин / troop-carrying AFVs – 23119 (+5) од
  • артилерійських систем / artillery systems – 31406 (+26) од
  • РСЗВ / MLRS – 1464 (+2) од
  • засоби ППО / anti-aircraft systems – 1205 (+1) од
  • літаків / aircraft – 421 (+0) од
  • гелікоптерів / helicopters – 340 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 50753 (+107)
  • крилаті ракети / cruise missiles – 3556 (+0)
  • кораблі / катери / warships / boats – 28 (+0)
  • підводні човни / submarines – 1 (+0)
  • автомобільна техніка та автоцистерни / vehicles and fuel tanks – 58219 (+106)
  • спеціальна техніка / special equipment – 3937 (+1)
    Дані уточнюються / Data are being updated.
    Бий окупанта! Разом переможемо
