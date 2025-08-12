Окупанти втратили за минулу добу 980 осіб у живій силі та 26 артсистем

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.08.25, за даними Генерального штабу ЗСУ, орієнтовно склали:
- особового складу / personnel – близько / about 1065220 (+980) осіб / persons
- танків / tanks – 11098 (+5) од
- бойових броньованих машин / troop-carrying AFVs – 23119 (+5) од
- артилерійських систем / artillery systems – 31406 (+26) од
- РСЗВ / MLRS – 1464 (+2) од
- засоби ППО / anti-aircraft systems – 1205 (+1) од
- літаків / aircraft – 421 (+0) од
- гелікоптерів / helicopters – 340 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 50753 (+107)
- крилаті ракети / cruise missiles – 3556 (+0)
- кораблі / катери / warships / boats – 28 (+0)
- підводні човни / submarines – 1 (+0)
- автомобільна техніка та автоцистерни / vehicles and fuel tanks – 58219 (+106)
- спеціальна техніка / special equipment – 3937 (+1)
Дані уточнюються / Data are being updated.
Бий окупанта! Разом переможемо