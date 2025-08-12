Бійці 72 бригади отримали автобус від волонтерів – підвищить оперативність та мобільність підрозділів

«Українська команда» передала 72 бригаді імені Черних Запорожців автобус. Він потрібен бійцям для підвищення мобільності та оперативного виконання бойових завдань. Про це йдеться на сторінці волонтерського штабу у Facebook, повідомляє Правда іф.

«Українська команда» передала автобус 72 бригаді імені Чорних Запорожців. Ці героїчні хлопці на початку повномасштабного вторгнення захищали та звільняли Київщину. І вже три з половиною роки б’ють ворога на Донеччині», – повідомляють в «Українській команді».

Керівник волонтерського штабу Артур Палатний зазначив, що транспортний засіб потрібен військовим для покращення логістики.

«Впевнений, що цей автобус підвищить мобільність та оперативність підрозділів 72 бригади. А «Українська команда» й надалі допомагатиме нашим захисникам на передовій», – наголосив Палатний.

Раніше повідомлялося, що з початку повномасштабного вторгнення «Українська команда» передала на передову понад 90 автівок та 3500 різних дронів.