На Івано-Франківщині проведуть в останню дорогу ветерана Сливчука Михайла

Трагічна автомобільна аварія забрала життя Сливчука Михайла — мужнього воїна, ветерана війни, уродженця села Яблуниця.
Повідомляє Білоберізька громада, передає Правда.іф .
“Захисник віддано служив українському народові, проявляючи мужність, відвагу та незламну любов до рідної землі. Він був прикладом честі, гідності та патріотизму для всіх, хто його знав. Його добре серце, щирість та готовність прийти на допомогу назавжди залишаться у спогадах рідних, друзів, односельців і побратимів. У нього залишились дружина, двоє синів та матір”, – йдеться у дописі.
Похорон ветерана війни Сливчука Михайла відбудеться у вівторок, 12 серпня, о 10 годині у селі Яблуниця.
Всіх, хто знав і шанував Михайла, просять прийти та провести його в останню путь…