На Прикарпатті відбулися змагання з риболовлі серед ветеранів
Автор: Олег Мамчур
11/08/2025 22:35
У неділю, 10 серпня, у Снятині провели змагання з риболовлі серед ветеранів війни.

Про це повідомляють у пресслужбі міської рад.

Як вказують, участь у заході взяли понад 30 ветеранів та членів їхніх сімей. Перед початком змагань присутні хвилиною мовчання вшанували пам’ять загиблих захисників України.

Міський голова Анатолій Шумко привітав учасників і побажав вдалого улову.

«Такий захід проводиться для того, щоб ветерани мали можливість провести час у колі однодумців та побратимів, поспілкуватися, перезавантажитися та психологічно відновитися», — йдеться у повідомленні.