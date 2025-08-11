На Прикарпатті відбулися змагання з риболовлі серед ветеранів

У неділю, 10 серпня, у Снятині провели змагання з риболовлі серед ветеранів війни.

Про це повідомляють у пресслужбі міської рад.

Як вказують, участь у заході взяли понад 30 ветеранів та членів їхніх сімей. Перед початком змагань присутні хвилиною мовчання вшанували пам’ять загиблих захисників України.

Міський голова Анатолій Шумко привітав учасників і побажав вдалого улову.