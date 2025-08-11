Генсек НАТО зробив важливу заяву щодо зброї для України на тлі можливої зустрічі Трампа і путіна

НАТО продовжить постачати зброю Україні незалежно від того, чим завершиться зустріч і переговори президента США Дональда Трампа з російським диктатором володимиром путіним на Алясці.

Реклама: Місцеві пропозиції Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.” “BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир. НА САЙТ(067)343-64-24

Таку заяву зробив генеральний секретар НАТО Марк Рютте в інтерв’ю CBS News.

За його словами, мета НАТО – допомогти Україні «залишатися у боротьбі та перебувати у найкращому можливому становищі». Тому, як повідомив Рютте, постачання зброї Україні триватиме незалежно від того, якими будуть підсумки переговорів США та рф у п’ятницю на Алясці.

Коментуючи саму зустріч, Рютте припустив, що Трамп прагне з’ясувати, чи готовий путін серйозно вести переговори. Якщо так, то процес продовжиться із залученням України та європейських партнерів. В іншому випадку – діалог завершиться, вважає Рютте.

Генсек також додав, що окупація українських територій не може бути визнана у правовому полі.