ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
У лікарні померла прикарпатка Ярослава Клипич, яка постраждала від удару по Чернівцях
Диван на коліщатках в темній вітальні

У лікарні померла прикарпатка Ярослава Клипич, яка постраждала від удару по Чернівцях

Автор: Олег Мамчур
11/08/2025 21:30
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
Будівництво шостого етапу в житловому районі.
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

10 серпня у лікарні померла 71-річна Ярослава Клипич зі Снятина, яка постраждала внаслідок російського ракетного удару по багатоквартирному будинку в Чернівцях 12 липня.

Реклама: Місцеві пропозиції
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
Альянс

Комфортне житло преміум класу в Івано-Франківську!

НА САЙТ(099) 116 72 28

Про це повідомив голова Чернівецької ОДА Руслан Запаранюк, пише Правда.

Жінка отримала поранення разом із чоловіком Василем Клипичем. Він помер у лікарні 16 липня.

Після смерті Ярослави Клипич кількість загиблих у Чернівцях унаслідок цього обстрілу зросла до п’яти осіб.