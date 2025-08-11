У лікарні померла прикарпатка Ярослава Клипич, яка постраждала від удару по Чернівцях

10 серпня у лікарні померла 71-річна Ярослава Клипич зі Снятина, яка постраждала внаслідок російського ракетного удару по багатоквартирному будинку в Чернівцях 12 липня.

Про це повідомив голова Чернівецької ОДА Руслан Запаранюк, пише Правда.

Жінка отримала поранення разом із чоловіком Василем Клипичем. Він помер у лікарні 16 липня.

Після смерті Ярослави Клипич кількість загиблих у Чернівцях унаслідок цього обстрілу зросла до п’яти осіб.