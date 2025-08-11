У Франківську благодійники допомагають першачкам зібрати портфель до школи

Зібрати до школи дітей військових та дітей з інвалідністю у Франківську допомагають благодійники.

Адже багатьом родинам, зокрема, із вразливих категорій, шкільне приладдя зараз не по кишені. Що саме можуть отримати першачки?

Це вже не перша крамниця, куди Владислава із сином зайшли в пошуках шкільного приладдя. Жінка прицінюється, скільки цьогоріч коштуватиме зібрати дітей до школи. Їх у неї троє. Наймолодший Миколка йде у перший клас.

Владислава Головай, мама першокласника:

Ціни виросли в рази, і портфелик мінімум тисячу гривень для першокласника. А в мене їх троє, виховую їх сама. Фінансовий стан не дуже такий хороший. Я підрахувала: мені на першачка треба лише канцелярії не менше п’яти тисяч. А ще треба і одяг, змінне взуття, форма, це дуже затратно.

Навіть за мінімальними підрахунками жінці доведеться витратити приблизно двадцять тисяч гривень. Владислава – переселенка із Чорнобаївки. У Франківську живе понад півтора року. Помешкання винаймає, тому кожна копійка на рахунку. Дізналася із соцмереж про ініціативу благодійної організації, яка допомагає вразливим категоріям сімей зібрати першачків до школи. І подала заявку.

Владислава Головай, мама першокласника:

Це дуже важлива акція, тому що зараз багато родин переселенців, загиблих військових, які не мають можливості повноцінно забезпечити дитину навіть для першого класу. Дитина має інвалідність, тому ми звернулися до “Карітаса” за цією програмою “Перший портфелик”.

“Карітасу” проводить акцію “Перший портфелик” уже двадцять два роки. Раніше охоплювали лише діток з інвалідністю та малозабезпечених сімей, але з початком війни перелік категорій значно розширили.

Отець Володимир Чорній, директор благодійної організації благодійного фонду “Карітас Івано-Франківськ” Українська Греко-Католицька Церква:

Цьогоріч ми більший акцент проводимо для дітей військових, які загинули, які безвісти пропали, які є в полоні. Географія, більшість, ми раніше робили це в місті Івано-Франківську, але на даний час ми бачимо, що Івано-Франківськ вже трошки насичений благодійними організаціями, і державні структури також допомагають цим дітям. Ми переходимо на райони, там, де є наші “Карітаси”.

Багато батьків звертаються до організації самі. Також списки таких дітей надає і департамент освіти.

Отець Володимир Чорній, директор благодійної організації благодійного фонду “Карітас Івано-Франківськ” Українська Греко-Католицька Церква:

Певна річ, що з початком війни цих дітей є все більше і більше. Але не всім ми можемо допомогти, тому ми відбираємо певні категорії.

Цьогоріч благодійники планують охопити близько пів тисячі першокласників Івано-Франківщини. Кожен школярик отримає портфелик та базовий набір канцелярського приладдя.

Леся Дорош, координатор акції “Перший портфелик”:

– Наскільки набір першачка зріс у ціні? Подорожчав? – Якщо ми минулого року приблизно вкладалися у 2,5 тисячі, то зараз 4 тисячі і майже наполовину, тому що і портфелики виросли в ціні. Тільки набір канцтоварів коштує в районі 1300-1500 гривень. Ще 2,5 тисячі портфелик.

Гроші на придбання необхідного – це доброчинні пожертви місцевих жителів. Щоб їх зібрати, представниці організації щодня виходять у місто зі скриньками й закликають франківців донатити.

Долучіться до акції “Перший портфелик”, збираємо для дітей загиблих військовослужбовців. Дуже дякуємо, що долучилися, візьміть наліпки для діток.

Останніми роками замість готових наборів батьки можуть отримати ще й сертифікати та самостійно вибрати те, що потрібно і подобається дитині. Такі благодійні акції “Карітас” проводить у всіх областях України, де є їхні представництва.