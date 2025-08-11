Збирали гроші для ЗСУ: в Молодкові вперше провели фестиваль солі. ФОТО

У селі Молодків на Івано-Франківщині 10 серпня вперше провели фестиваль солі. На ньому можна було побачити, як відбувається процес солеваріння, а також взяти участь у майстер-класах. Окрім того, захід мав благодійну мету.

Про це у коментарі Суспільному розповіла директорка Молодківського будинку культури Уляна Пилип’юк.

З її слів, Молодків здавна славиться солоним джерелом та солеварінням. У селі рідку сіль використовують для приготування їжі, засолювання, напування худоби, нею лікуються. Тому для фестивалю обрали саме таку тематику.

“На нашому фестивалі діяли три локації. Перша — подвір’я будинку культури, де старожил села Юрій Кисляк проводив майстер-клас з виварювання солі, а Євген Мазур привів своїх овець й діти та всі охочі їх випасали. Саме так 550 років тому зародилося наше село. Пастух зі села Старуня у пошуку овець натрапив на солоне джерело”, — розповіла Уляна Пилип’юк.

Фестиваль солі у Молодкові відбувся в межах проєкту “Культура для ЗСУ”. Його ініціатором є управління культури і туризму Надвірнянської міської ради. Це — третій фестиваль у громаді. Подібні заходи вже відбулися у селах Гвізд та Парище.

“Друга локація — фоє нашого будинку культури, де проходив благодійний ярмарок. Для потреб ЗСУ наші господині та представники культури із сіл Надвірнянської громади продавали різні смаколики. Долучилися до ярмарку ґаздині з Надвірної, зі сіл Гвізд, Назавизів, Лісна Тарновиця і Парище”, — говорить Уляна Пилип’юк.

Також у межах фестивалю солі відбувся благодійний концерт за участі колективів та виконавців громади.

“До нас приїхав народний аматорський хореографічний колектив “Горянка” Надвірнянського центрального міського будинку культури, вокальний ансамбль “Скарбниця” Гвіздського будинку культури, народний аматорський хор “Тернівчанка” зі села Лісна Тарновиця та учасники із села Парище. Молодківський народний аматорський драматичний колектив “Народні джерела” виконував коломийки про соровицю”, — каже Уляна Пилип’юк.

З її слів, під час заходу в Молодкові зібрали орієнтовно 10 тисяч гривень для українських військових.