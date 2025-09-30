У Франківську на Мазепи спіймали п’яного водія

Ще одного нетверезого водія, позбавленого права керування, виявили патрульні

Патрулюючи вулицю Мазепи поліцейські зупинили автомобіль Renault, який порушував правила дорожнього руху, передає Правда ІФ з посиланням на Патрульну поліцію області

Водій намагався втекти з місця зупинки автомобіля, аби уникнути відповідальності, однак патрульні вчасно зреагували та не дозволили йому цього зробити.

Спілкуючись з 33-річним водієм інспектори помітили у нього явні ознаки сп’яніння. Пройти медичне освідування чоловік відмовився.

До того ж під час перевірки документів з’ясувалося, що водій позбавлений права керування транспортними засобами.

Патрульні склали на громадянина адміністративні матеріали за ст. 130 (Відмова від проходження огляду на стан спʼяніння), за ст. 126 (Керування транспортним засобом особою позбавленою такого права) та за ст. 126 (Керування транспортним засобами без необхідних документів) КУпАП.

Водії, дотримуйтесь правил дорожнього руху та бережіть себе.