Доброта в дії: майстер-клас із ліплення вареників для дітей ВПО від прикарпатських волонтерів

Волонтерський штаб «Українська команда» Прикарпаття провів для дітей внутрішньо переміщених осіб теплий та смачний майстер-клас із ліплення вареників, повідомляє своїх читачів інформаційний ресурс Правда іф.

Діти вчилися замішувати тісто, виліплювати вареники й навіть куштували власноруч приготовані страви. У кімнаті панувала атмосфера радості, було багато сміху та щирих усмішок.

Такі події – це не лише кулінарія, а й спосіб подарувати дітям підтримку, нових друзів і відчуття дому, навіть далеко від рідних місць.

Організатори дякують усім, хто долучився до створення цього маленького свята.