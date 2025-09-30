ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Стало відомо, скільки окупантів знищили Сили оборони України за минулу добу
Генеральний штаб оприлюднив бойові втрати противника з 24.02.22 по 30.09.25, передає Правда ІФ

Втрати росіян:

  • особового складу / personnel – близько / about 1110560 (+970) осіб / persons
  • танків / tanks – 11222 (+4) од
  • бойових броньованих машин / troop-carrying AFVs – 23291 (+1) од
  • артилерійських систем / artillery systems – 33311 (+27) од
  • РСЗВ / MLRS – 1505 (+1) од
  • засоби ППО / anti-aircraft systems – 1224 (+0) од
  • літаків / aircraft – 427 (+0) од
  • гелікоптерів / helicopters – 346 (+1)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 65303 (+301)
  • крилаті ракети / cruise missiles – 3790 (+0)
  • кораблі / катери / warships / boats – 28 (+0)
  • підводні човни / submarines – 1 (+0)
  • автомобільна техніка та автоцистерни / vehicles and fuel tanks – 63241 (+90)
  • спеціальна техніка / special equipment – 3979 (+0)

Дані уточнюються / Data are being updated.

Втрати противника з 24.02.22 по 30.09.2025.
Втрати росіян 30 вересня

