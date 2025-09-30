Стало відомо, скільки окупантів знищили Сили оборони України за минулу добу

Генеральний штаб оприлюднив бойові втрати противника з 24.02.22 по 30.09.25, передає Правда ІФ
Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності!
Втрати росіян:
- особового складу / personnel – близько / about 1110560 (+970) осіб / persons
- танків / tanks – 11222 (+4) од
- бойових броньованих машин / troop-carrying AFVs – 23291 (+1) од
- артилерійських систем / artillery systems – 33311 (+27) од
- РСЗВ / MLRS – 1505 (+1) од
- засоби ППО / anti-aircraft systems – 1224 (+0) од
- літаків / aircraft – 427 (+0) од
- гелікоптерів / helicopters – 346 (+1)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 65303 (+301)
- крилаті ракети / cruise missiles – 3790 (+0)
- кораблі / катери / warships / boats – 28 (+0)
- підводні човни / submarines – 1 (+0)
- автомобільна техніка та автоцистерни / vehicles and fuel tanks – 63241 (+90)
- спеціальна техніка / special equipment – 3979 (+0)
Дані уточнюються / Data are being updated.