Якою буде погода у Франківську та області 30 вересня
Прогноз погоди на вівторок, 30 вересня, повідомив Івано-Франківський обласний центр з гідрометеорології, передає інформаційний ресурс Правда ІФ

По місту Івано-Франківську та області хмарно з проясненнями. Помірний дощ, в горах з мокрим снігом. Вітер східний, 5-10 м/с.

Температура повітря по місту: вночі 4-6°, вдень 9-11° тепла. По області: вночі 2-7°, вдень 7-12° тепла. У високогір’ї Карпат: протягом доби від 2° морозу до 3° тепла.

Медико-метеорологічні умови 2-го типу.

Видимість на автошляхах добра.

