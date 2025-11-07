У Франківську на оплату житла орендарі витрачають понад 60% середньої зарплати

Український ринок оренди стабілізувався й повернувся до звичного осіннього підйому. Водночас доступність житла різко відрізняється — залежно від міста оренда забирає від 20% до понад 80% середньої зарплати.

Про це свідчить щомісячна аналітика від ЛУН, пише Фіртка.

Так, за останні пів року орендні ставки зросли майже в усіх регіонах. Виняток — Київ, Запоріжжя, Миколаїв та Суми. У цих містах ціни залишилися стабільними або навіть знизилися.

У Сумах оренда впала на 30–45% залежно від кількості кімнат.

Як змінилися ціни?

Найбільше за пів року подорожчали однокімнатні квартири в Одесі (+50%), Вінниці (+36%), Кропивницькому (+23%) та Черкасах (+20%).

На заході двозначне зростання зафіксоване в Ужгороді (+15%), Івано-Франківську (+13%) та Львові (+12%). Схожа динаміка — і на сході: у Дніпрі (+14%) та Харкові (+13%).

Натомість у Сумах оренда «однушки» подешевшала майже на третину. В інших містах ставки або не змінилися, або повернулися до рівня шести місяців тому.

У сегменті двокімнатних квартир найшвидше зростали ціни в Одесі (+37%), Львові (+33%) і Черкасах (+23%).

Серед західних міст подорожчання відчутне в Івано-Франківську (+17%), Тернополі (+15%), Чернівцях (+14%) та Хмельницькому (+11%). На сході — у Харкові (+18%), Запоріжжі (+8%) та Дніпрі (+7%).

Де оренда найдорожча

Розрив між найдорожчими та найдешевшими містами залишається великим.

Для однокімнатних — у 4,5 раза (Ужгород — 20,8 тис. грн, Харків — 4,5 тис. грн).

— у 4,5 раза (Ужгород — 20,8 тис. грн, Харків — 4,5 тис. грн). Для двокімнатних — у 4 рази (Київ — 26 тис., Харків — 6,5 тис. грн).

— у 4 рази (Київ — 26 тис., Харків — 6,5 тис. грн). Для трикімнатних — також у 4 рази (Київ — 41,6 тис., Харків — 10 тис. грн).

Попри це, за останні три місяці розрив трохи зменшився.

Найдорожча оренда нині у Києві, Львові та Ужгороді. Цікаво, що за однокімнатні квартири Київ поступається двом іншим містам:

Львів — 18,7 тис. грн/міс,

— 18,7 тис. грн/міс, Ужгород — 20,8 тис. грн,

— 20,8 тис. грн, Київ — 18 тис. грн.

У сегменті більших квартир столиця поки лідирує: двокімнатну тут орендують у середньому за 26 тис. грн, у Львові та Ужгороді — близько 25 тис.

Івано-Франківськ: оренда дорожчає, але швидко «окупається»

В Івано-Франківську оренда зростає, а її доступність знижується. За даними ЛУН, оренда однокімнатної квартири забирає близько 63% середньої зарплати по місту. Це більше, ніж у Києві (60%), але менше, ніж у Львові (68%) чи Ужгороді (82%).

Аналітики також підрахували показник окупності житла через оренду — скільки років потрібно, щоб вартість оренди зрівнялася з ціною квартири (коефіцієнт Price-to-Rent).

У Харкові він найвищий — 17 років.

він найвищий — 17 років. В Івано-Франківську — лише 8,7 року , тобто ринок тут більш дохідний для власників житла.

— лише , тобто ринок тут більш дохідний для власників житла. У Києві показник становить 12,5 року.

Загальна тенденція

Дані свідчать: український ринок оренди поступово стабілізується. Сезонні коливання знову відіграють більшу роль, ніж зовнішні потрясіння.

Проте дисбаланс між регіонами зберігається — у прифронтових містах оренда лишається найдоступнішою, тоді як західні області, зокрема Івано-Франківська, демонструють найвищі ставки.