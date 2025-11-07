На Міській Ратуші підняли «Прапор Надії»

Біло-чорне полотно – символ боротьби за полонених та безвісти зниклих. Чорний колір символізує відсутність свободи, страждання та смерть в полоні, білий уособлює надію на визволення та свободу.

Наші захисники і захисниці незламно тримаються попри нелюдські умови.

«Це нагадування нам усім: ми маємо говорити про полонених і зниклих безвісти, підтримувати їхні родини, не дозволяти мовчанню покривати біль. Маємо щодня робити кроки, щоб повернути наших додому», – пише Управління з супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб ІФ.