З Франківська передали дрони та зарядні станції розвідникам

Два Мавіки та дві зарядні станції EcoFlow для 7-го розвідувального батальйону передало місто завдяки конкурсу проектів та програм «80/20». А саме: 80% від суми профінансувало місто, а 20% покривають волонтерські та громадські організації, небайдужі мешканці та підприємці.

Пише Правда з посиланням на пресслужбу міського голови Івано-Франківська.

“Ми завершуємо вже передачу закупленого обладнання для наших військових за конкурсом проекту співфінансування 80% на 20%. Сьогодні передаємо EcoFlow та Мавіки для наших військових. Знаємо, що зараз дуже важливо завжди підтримувати їх, але станом на зараз актуальним є питання безперебійної електроенергії. Власне, ці EcoFlow будуть використовуватися для того, щоб заряджати наші Мавіки і, відповідно, живити обладнання, щоб хлопці продовжували боронити нашу рідну землю. Це важливо, і ми хочемо нагадати, що перемога залежить від кожного з нас, тому допомагаймо армії, донатьмо і здобудемо перемогу разом”, – зауважує секретар Івано-Франківської міської ради Віктор Синишин.

Така допомога вкрай важлива на фронті, особливо зараз, коли ворог наступає з усіх сторін. Завдяки Мавікам можна відслідкувати, чи планується ближчим часом наступ, або ж чи ворог не підкрадається з того чи іншого боку. Ну звісно ж, найважливіше – завдяки цим дронам військові можуть врятувати життя. А зарядні станції допоможуть вчасно заряджати рації для зв’язку та інше спорядження.

“Передають нам зарядні пристрої EcoFlow, які знаходяться безпосередньо на позиції, що дають змогу заряджати рації та не тільки. Також дають Мавіки, які розвідують обстановку, що перед нами, що там відбувається. І це допомагає хлопцям, щоб вони знали, чи очікувати наступ. Звичайно, вони облітають і бачать, чи ніхто не підлазить, і якщо є поранені, то яким шляхом краще їх вивезти, і тому подібне”, – розповідає головний сержант 7 розвідувальної роти Петро Стрілець.

За плечима авторки проекту Галини Паньків вже не перший успішно реалізований проект, як-от цей. Вона допомагає військовим і за допомогою «Бюджету участі», Конкурсу проектів та програм «80 на 20», а також наразі координує ще три проекти для допомоги військовим по співфінансуванню «70 на 30». Пані Галина успішно закрила вже 9 проектів, зокрема й цей.

“Дуже тішить, що ми трошечки зуміли допомогти нашим воїнам. Бо я завжди говорю, що воювати повинні ті, хто це знає, вміє, спеціалісти, а всі інші повинні їм допомагати. Хочу сказати, що я працювала з дуже хорошою командою, і ми це зробили разом. Це було складно, але ми це зробили, і це радує. Хочу побажати нашій команді і всім нам, щоб наступного року це пекло закінчилось і нам би більше таких проектів не потрібно було. Надіюсь, що Бог нам допоможе, і до наступного року, дай Бог, щоб вже не треба було цих проектів, а щоб ми мирні проекти робили по благоустрою, гуманітарні проекти і так далі”, – підкреслює керівниця проекту Галина Паньків.

Робота не зупиняється. Окрім того, місто активно працює над ще однією, не менш важливою ініціативою – програмою співфінансування «70 на 30».

На початку повномасштабного вторгнення практично кожен українець долучався до допомоги військовим, і завдяки цьому і досі тримається фронт. Проте з кожним роком війни спостерігається зменшення донатів та допомоги бійцям. Саме тому такі проекти, як конкурс проектів та програм, а також програма «Бюджет участі», вже не перший рік рятують хлопців та ситуацію на фронті завдяки різноманітній допомозі.