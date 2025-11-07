СБУ заочно повідомила про підозру колаборанту з окупаційної адміністрації Каховки

Служба безпеки України зібрала докази колабораційної діяльності мешканця Каховського району Херсонщини, який після окупації регіону добровільно увійшов до складу окупаційної адміністрації та курує економічні питання.

За матеріалами слідства, з 2024 року зловмисник обіймає посаду так званого «начальника відділу економіки Каховського муніципального округу», пише Управління СБ України в Івано-Франківській області.

До цього він був «депутатом» незаконного утворення – місцевої «ради депутатів» від прокремлівської партії «єдіная росія».

Перебуваючи в окупаційній вертикалі влади, колаборант відповідає за формування переліку бюджетних видатків і ведення обліку підприємців, яких зобов’язують сплачувати податки до бюджету держави-агресора.

Для цього окупанти проводили рейди серед місцевого бізнесу, змушуючи його реєструватися за російським законодавством. Координацію цих процесів здійснював «штаб із підвищення податкових надходжень та протидії нелегальній зайнятості», про роботу якого фігурант особисто доповідав гауляйтеру Каховки Павлу Філіпчуку.

Крім цього, ворожий пособник займався видачею спецперепустки підприємцям для безперешкодного в’їзду до міста, сприяючи функціонуванню окупаційної системи управління.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ заочно повідомили йому про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність);

ч. 1 ст. 111-2 (пособництво державі-агресору).

Фігуранту загрожує до 12 років позбавлення волі.

Досудове розслідування здійснює СБУ в Івано-Франківській області за процесуального керівництва Івано-Франківської обласної прокуратури.

