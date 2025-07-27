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Автомобілі поруч з патрульною поліцією на вулиці.
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У Франківську нетверезий водій Renault в’їхав у припаркований Opel

Автор: Оксана Марушкевич
27/07/2025 17:44
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Учора, 26 липня, на вулиці Тисменицькій водій автомобіля Renault не впорав з керуванням вчинив наїзд на припаркований автомобіль Opel.

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Пише Правда.іф з посиланням на Патрульну поліцію Івано-Франківської області

“Спілкуючись з 45-річним водієм Renault, поліцейські виявили ознаки сп’яніння. Чоловік зізнався, що вживав алкоголь вже після ДТП. Огляд, проведений на місці, показав — 3.86 проміле алкоголю в крові”, – йдеться у дописі.

На водія інспектори склали адмінматеріали: за ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП) та за ст. 130 (Вживання особою, яка керувала транспортним засобом, після дорожньо-транспортної пригоди за її участю алкоголю) КУпАП.

Паркування автомобілів на нічній вулиці