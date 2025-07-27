Франківський спортсмен Українець Матвій здобув три медалі на чемпіонаті України з плавання

Вихованець Івано-Франківської ДЮСШ № 2 Матвій Українець – серед призерів чемпіонату України з плавання.

З 16 по 19 липня 2025 року в місті Бровари тривав літній чемпіонат України з плавання серед юнаків і юніорів, повідомляє Департамент молодіжної політики та спорту, пише Правда.іф.

У складі збірної команди Івано-Франківської області Матвій Українець, вихованець Івано-Франківської ДЮСШ №2 здобув три медалі різного гатунку :

100 м батерфляй з результатом 54,03 с.

100 м вільний стиль з результатом 52,22 с.