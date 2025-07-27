Туристів Прикарпаття кличуть взяти участь в опитуванні для створення туристичного сайту

У Ворохтянській громаді стартувало онлайн-опитування серед туристів та гостей, які відвідували або планують відвідати Ворохту та Татарів. Його мета – зібрати думки й побажання для створення сучасного та зручного туристичного сайту громади.

Опитування ініціювала Ворохтянська селищна рада в межах роботи над розвитком локального туризму та промоцією відповідального бізнесу, пише Місто.

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Що запитують у анкеті?

Досвід подорожей у регіон;

Джерела пошуку інформації про Карпати;

Очікування від функціоналу та контенту туристичного сайту.

«Хочемо створити туристичний сайт громади, який буде справді зручним і корисним для відвідувачів. Для цього важливо почути реальні враження та потреби людей, які подорожують до нас», – пояснюють у громаді.

Як долучитися? Заповнення анкети займає 5–7 хвилин. До участі запрошуються не лише ті, хто вже був у Ворохті чи Татарові, а й мандрівники, які лише планують поїздку в Карпати.

Форма для участі: https://forms.gle/WQcwsh5mVu5eDKoF6

Опитування триватиме до 31 липня 2025 року (13:00). Результати допоможуть у створенні структури сайту, його наповнення та розробці туристичних маршрутів.