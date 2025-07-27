У Франківську відбувся благодійний забіг в пам’ять про полеглих та військовополонених захисників України ФОТОРЕПОРТАЖ

Сьогодні, 27 липня, в Івано-Франківську на міському озері вшанували жертв російського терору, пише Правда ІФ

Акція до роковин теракту в Оленівці у Івано-Франківську

В памʼять про полеглих захисників та тих, хто зараз у полоні, в Івано-Франківську відбувся благодійний забіг і мирна акція до роковин теракту в Оленівці.

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Благоійний забіг в Івано-Франківську

Сьогодні понад 200 франківців перебувають в полоні у ворога.

Дякую всім, хто памʼятає і привертає увагу. Низький уклін нашим воїнам, їхнім рідним. Дякую всім, хто долучився до організації. Мусимо постійно звертати увагу на долю полонених. Не маємо права забувати! – ділиться очільник Івано-Франківської громади Руслан Марцінків.

Руслан Марцінків пробіг благодійний забіг

На заході зібрали близько 32 тисячгривень. Учасники бігли за полонених та загиблих військових – рідних, побратимів, та посестер, знайомих.