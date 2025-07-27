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У Франківську відбувся благодійний забіг в пам'ять про полеглих та військовополонених захисників України ФОТОРЕПОРТАЖ
Диван на коліщатках в темній вітальні

У Франківську відбувся благодійний забіг в пам’ять про полеглих та військовополонених захисників України ФОТОРЕПОРТАЖ

Автор: Петро Якимчук
27/07/2025 15:17
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Азов
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Сьогодні, 27 липня, в Івано-Франківську на міському озері вшанували жертв російського терору, пише Правда ІФ

Люди тримають плакати на акції "Free Azov".
Акція до роковин теракту в Оленівці у Івано-Франківську

В памʼять про полеглих захисників та тих, хто зараз у полоні, в Івано-Франківську відбувся благодійний забіг і мирна акція до роковин теракту в Оленівці.

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Біг по парку під час дощу, люди на доріжці.
Благоійний забіг в Івано-Франківську

Сьогодні понад 200 франківців перебувають в полоні у ворога.

Дякую всім, хто памʼятає і привертає увагу. Низький уклін нашим воїнам, їхнім рідним. Дякую всім, хто долучився до організації. Мусимо постійно звертати увагу на долю полонених. Не маємо права забувати! – ділиться очільник Івано-Франківської громади Руслан Марцінків.

Люди біжать парком після дощу
Руслан Марцінків пробіг благодійний забіг
Протест на підтримку полонених Азовсталі в дощ

На заході зібрали близько 32 тисячгривень. Учасники бігли за полонених та загиблих військових – рідних, побратимів, та посестер, знайомих.

Люди з плакатами, присвяченими зниклим безвісти.
Люди на протесті з українськими прапорами.
Протест із плакатами: свобода, надія, справедливість.
Люди тримають плакати зниклих безвісти військових.
Діти граються на вулиці, мальчик на плечах.
Люди тримають плакати "Free Azov" на мітингу.
Дівчинка стоїть із плакатом на вулиці.
Жінка і дитина з українським прапором на вулиці.
Протест за участі дитини з плакатами
Люди на мітингу з прапорами й банерами
Пара гуляє в парку під дощем
Люди стоять під деревом біля озера.
Чоловік і жінка тримають плакат 'Free Azov'.
Група людей з парасольками на вулиці
Протест із плакатами на підтримку Азовсталі.
Протест з плакатами під дощем
Акція протесту під час дощу, жінка тримає фото.
Жінка з плакатом, дитина в колясці, під парасолькою
Жінка тримає плакат із закликом не мовчати.
Люди з плакатами на підтримку полонених Азовсталі.
Демонстранти з плакатами на підтримку Оленівки, Україна.
Люди бігають на природі, спортивний захід.
Троє чоловіків біжать у парку під дощем.
Чоловік біжить в футболці та шортах з прапором.
Чоловік біжить парком після дощу, тренування.
Група людей бігає в парку з прапором.
Люди гуляють і бігають у парку після дощу.
Люди з прапором АЗОВ на вулиці, чорно-біле фото.
Люди з плакатами на вуличній демонстрації в Україні.
Жінка тримає плакат на вулиці
Протест на захист Азовсталі у парку
Люди з плакатами на вулиці
Жінка біжить у парку серед дерев
Жінка біжить з українським прапором у парку.
Пара біжить у парку під деревами
Люди виконують вправи на відкритому повітрі під дощем
Захід з червоним стартовим аркою та велосипедистом
Старт марафону під дощем, учасники біжать доріжкою.
Бігова подія в дощовий день на старті
Бігова подія на старті під дощем