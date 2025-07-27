У міському парку Івано-Франківська вибухотехніки знешкодили підозрілу сумку

У парку Шевченка, що в Івано-Франківську, виявили підозрілу сумку. На місці працювали вибухотехніки поліції Прикарпаття.
Пише Правда.іф з посиланням на Поліцію Івано-Франківської області
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Сьогодні о 12:06 до поліції надійшло повідомлення від місцевих мешканців про те, що в парку Шевченка виявлено підозрілу сумку.
На місце події виїхали вибухотехніки та слідчо-оперативна група, які провели перевірку.
У результаті огляду жодних небезпечних чи підозрілих предметів не виявлено. З метою гарантування безпеки громадян вибухотехніки провели контрольоване знешкодження сумки за допомогою гідроудару.
Поліція Прикарпаття закликає громадян бути пильними та негайно повідомляти про підозрілі знахідки за номером «102».