У Франківську оштрафували підприємця за продаж двох автомобілів, призначених для Сил оборони

В Івано-Франківську винесли вирок підприємцю, який продав два автомобілі, призначені для Сил оборони. Його оштрафували на 595 тисяч гривень.

Про це йдеться у вироку Івано-Франківського міського суду від 16 липня.

Обвинувачений — уродженець міста Брянка Луганської області. З лютого по грудень 2024 року він отримав два автомобілі — Volkswagen Amarok 2011 року випуску та Volkswagen Transporter 2012 року випуску, які ввезли через митний кордон на територію України як гуманітарну допомогу для громадської організації “Народна самооборона Львівщини”.

Підприємець повинен був безкоштовно передати автівки Силам оборони України, проте вирішив їх продати. 5 березня 2025 року на одній з автозаправних станцій в Угринові обвинувачений отримав за два автомобілі 1 мільйон 590 тисяч гривень. Ринкова вартість цих транспортних засобів складала майже 735 тисяч гривень, що є значною сумою, відповідно до примітки до ст. 201-2 КК України, йдеться у матеріалах справи.

Під час засідання обвинувачений свою вину визнав та щиро розкаявся.

В Івано-Франківському міському суді чоловіка визнали винним за ч. 3 ст. 201-2 Кримінального кодексу України та призначили йому покарання — штраф у розмірі 35 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 595 тисяч гривень. Окрім цього, він повинен заплатити 7 тисяч 959 гривень процесуальних витрат за проведення експертиз.

Автомобілі Volkswagen Amarok та Volkswagen Transporter суд зобов’язав передати волонтерам “Народної самооборони Львівщини”.