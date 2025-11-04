У Франківську пʼяний водій без посвідчення врізався у припарковану автівку

Учора на вулиці Стуса водій автомобіля Volkswagen LT не дотримався безпечної дистанції та скоїв наїзд на запаркований автомобіль Volkswagen Tiguan.

Під час спілкування з 34-річним водієм Volkswagen LT, патрульні помітили в останнього ознаки алкогольного сп’яніння. Водій від проходження освідування відмовився, пише Правда.

Також патрульні встановили, що водій не має права керування транспортним засобом.

Інспектори склали на кермувальника адміністративні матеріали за ст. 124 (Порушення ПДР, що призвели до ДТП), за ст. 130 (Відмова від проходження огляду на стан спʼяніння) та за ст. 126 (Керування транспортним засобом особою яка не має права керування) КУпАП.