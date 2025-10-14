У Франківську поховають військовослужбовця Олега Тимчишина

В Івано-Франківську у мікрорайоні Опришівці 15 жовтня 2025 року поховають військовослужбовця Олега Тимчишина.

Про це повідомили на Facebook-сторінці комунального підприємства “Міська ритуальна служба”.

Олег Тимчишин народився 23 червня 1970 року. Боєць поліг у російсько-українській війні 10 жовтня 2025.

14 вересня об 10:30 з Будинку смутку, що на вулиці Ребета, 3 в Івано-Франківську, вирушить скорботний кортеж. Він прибуде до дому полеглого на вулиці Січинського, 9 Б, що в Опришівцях. О 19:00 там відбудеться панахида.

О 10:00 15 жовтня у рідній домівці бійця розпочнеться прощання з ним.

Олега Тимчишина поховають на кладовищі мікрорайону Опришівці.