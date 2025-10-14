На Прикарпатті збудують індустріальний парк

Парк облаштують на території колишнього цукрового заводу.

Місцеві депутати ухвалили відповідне рішення, повідомляє Городенківська громада.

Ініціатором створення парку виступає ТОВ “ГЦЗ 22”, яке орендує земельну ділянку та розробило концепцію майбутнього промислового кластера. Парк створюють строком на 30 років відповідно до чинного законодавства, з можливістю продовження.

Серед ключових напрямів роботи парку — переробка місцевої сільгосппродукції, виробництво продуктів харчування та напоїв за стандартами ЄС, деревообробка, виготовлення меблів, а також виробництво біогазу.

Цього року розробляють і затверджують концепцію індустріального парку, а також обирають керуючу компанію. На другому етапі (2026–2027 роки) запланована реєстрація парку в Єдиному реєстрі індустріальних парків України, отримання технічних умов, розробка проєктно-кошторисної документації, будівництво інженерно-транспортної інфраструктури та запуск перших виробництв.

Третій етап заплановано на 2028–2030 роки, тоді буде продовжуватися будівництво об’єктів інфраструктури та виробничо-складських приміщень.