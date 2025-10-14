Скільки звернень про порушення мовного законодавства на Прикарпатті отримував уповноважений із захисту державної мови

Від початку 2025 року до 6 жовтня на Івано-Франківщині 10 людей зверталися до уповноваженого із захисту державної мови через порушення Закону України “Про забезпечення функціонування української мови як державної”. Загалом з 2022 по 2024 рік з області надійшли 26 скарг.

З якими скаргами зверталися прикарпатці та скільки постанов ухвалив уповноважений із захисту державної мови, у відповіді на запит Суспільного повідомив керівник секретаріату Юрій Зубко.

Скільки звернень щодо порушення мовного законодавства на Франківщині отримав уповноважений із захисту державної мови з 2022 по 2025 рік:

у 2022 році — дев’ять звернень громадян;

у 2023 році — вісім звернень громадян;

у 2024 — дев’ять звернень громадян;

у 2025 (станом на 6 жовтня) — десять звернень громадян.

Через які порушення найчастіше зверталися жителі Івано-Франківщини

Щороку найбільше звернень стосується щодо відсутності української мови на сайтах інтернет-магазинів чи інших онлайн-ресурсах. Також в області скаржилися через використання недержавної мови при наданні послуг та про порушення вимог Закону в рекламі та інформації для загального ознайомлення.

Скільки постанов про адміністративні правопорушення ухвалив уповноважений із захисту державної мови

Станом на 6 жовтня 2025 року уповноважений із захисту державної мови ухвалив 519 постанов у справах про адміністративні правопорушення. Проте жодна не стосувалася скарг, які траплялися на Івано-Франківщині.

Також на Прикарпатті поліцейські не складали адмінпротоколів через порушення мовного законодавства у 2022-2025 роках.

Про це у відповіді на запит Суспільного повідомив керівник поліції в Івано-Франківській області Сергій Безпалько.

Яка відповідальність за порушення мовного законодавства

Відповідальність за порушення положень мовного законодавства передбачена статтею 188-52 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Санкція статті передбачає таке покарання: попередження, якщо порушення вчинене вперше, або штраф — від 200 до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 3400 до 8500 гривень).

За повторне порушення упродовж року на порушників накладається штраф від 500 до 700 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 8500 до 11 900 гривень).

Окрім цього, у разі порушення суб’єкти господарювання у сфері послуг, які працюють в Україні, згідно зі статтею 30 Закону України отримують попередження та вимогу усунути порушення упродовж 30 днів від дати складення акта. За повторне порушення вимог упродовж року уповноважений накладає на суб’єктів господарювання штраф від 300 до 400 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 5100 до 6800 гривень).

Також уповноважений із захисту державної мови розглядає справи про адміністративні правопорушення, пов’язані з невиконанням законних вимог представника (стаття 188-53 КУпАП). Санкція цієї статті передбачає накладення штрафу на посадовців від 100 до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 1700 до 3400 гривень).

Де найбільше фіксують порушень щодо мовного законодавства в Україні

Протягом третього кварталу 2025 року зареєстрували 2227 скарг громадян щодо порушення Закону України “Про функціонування української мови як державної”. Це — на 27% більше, ніж за аналогічний період минулого року (1633 скарги), йдеться на сайті уповноваженої із захисту державної мови Олени Івановської.

Найбільше скарг на порушення мовного законодавства отримали з Києва — 870 звернень (39% від загальної кількості), Одеської — 339 (15%), Харківської — 286 (13%) та Дніпропетровської областей — 201 (9%).

