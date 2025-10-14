ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ

На Івано-Франківщині мама та двоє дітей отруїлися чадним газом

Автор: Олег Мамчур
13 жовтня до рятувальників надійшла інформація від медичних працівників про те, що троє мешканців міста Галич: жінка 1979 року народження та двоє дітей 2016 і 2019 років народження були госпіталізовані до медичного закладу з діагнозом отруєння чадним газом.

За попередніми даними, ймовірною причиною отруєння стала несправність твердопаливної печі в приватному житловому будинку, пише Головне управління ДСНС України в Івано-Франківській області.

Рятувальники нагадують: чадний газ — це смертельно небезпечна речовина без запаху, кольору та смаку. Отруєння може відбутися непомітно, особливо під час сну.

