На Івано-Франківщині на хабарях від іноземців викрили посадовців міграційної служби

На Прикарпатті викрито посадовців Західного міжрегіонального управління ДМС України, які вимагали та одержували неправомірну вигоду від іноземців.

За процесуального керівництва Івано-Франківської обласної прокуратури підозру повідомлено начальнику відділу ДМС, його підлеглому та посереднику.

За даними слідства, начальник організував схему “заробітку” на оформленні дозвільних документів і посвідок для продовження перебування іноземців в Україні.

До протиправної діяльності він залучив свого підлеглого та цивільну особу, яка передавала гроші від клієнтів.

Правоохоронці задокументували неодноразові факти вимагання й отримання коштів від п’яти іноземців. Загальна сума хабарів перевищує 150 тисяч гривень.

Підозрюваних затримано після чергового отримання неправомірної вигоди. Під час обшуків за місцем роботи та проживання вилучено докази злочину.

Суд обрав усім підозрюваним запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, а на їхнє майно накладено арешт. Досудове розслідування здійснюють слідчі Державного бюро розслідувань.