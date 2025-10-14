Трамп і Зеленський обговорять постачання зброї Україні та ракети Tomahawk

У п’ятницю, 17 жовтня, під час зустрічі у Білому домі лідер США Дональд Трамп та президент України Володимир Зеленський обговорять, яку зброю слід передати Києву, включно з можливістю передачі ракет Tomahawk.

«Сторони обговорять, яку зброю слід постачати в Україну, зокрема, чи слід США постачати в охоплену війною країну ракети великої дальності Tomahawk, які б кардинально змінювали ситуацію», – повідомляє видання Axios.

Джерела ЗМІ заявили, що у президентів «є певні питання, які неможливо обговорити телефоном».

Видання нагадує, що американськіракети великої дальності дадуть змогу Україні націлюватися на віддалені райони материкової частини росії, включно з Москвою.

За попередніми даними, Зеленський має прибути до США у четвер, 16 жовтня. Зустріч із Трампом планується вже наступного дня – 17 жовтня.