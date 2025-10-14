У Франківську цьогоріч зробили три трансплантації, а двоє померлих стали донорами

За 9 місяців 2025 у двох медзкладах Івано-Франківська зробили 3 трансплантації нирок. А 2 померлих стали ефективними донорами.
Так, загалом в Україні провели 459 трансплантацій органів, пише Бліц-Інфо.
Зокрема, у 25 центрах трансплантації пересадили нирку 274 пацієнтам, печінку – 114 українцям та українкам, а нове серце забилось у грудях 71 людини.
Більшість трансплантацій – це 70% – провели від посмертних донорів.
У двох медзакладах Івано-Франківська за 9 місяців здійснили 3 операції з пересадки нирок – 2 операції в Івано-Франківській обласній клінічній лікарні та 1 в Івано-Франківській центральній міській клінічній лікарні.
Окрім того, за 9 місяців в області було 2 констатації смерті мозку, які дали можливість проведення органних трансплантацій.